Pogoda na jutro: wietrznie. Od 2 do 14 stopni

Pogoda na pięć dni: dwa potężne układy nad Polską. Aura podzieli kraj - 21-11-2019 W następnych dniach czeka nas duża różnica temperatury między różnymi regionami kraju. W weekend termometry na północnym wschodzie wskażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a na Dolnym Śląsku - 12 stopni. Będzie silnie wiać. czytaj dalej

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. W centrum kraju, na zachodzie i Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek

W piątek czeka nas pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Na wybrzeżu możliwe są słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach powieje do 50-60 km/h.

Pogoda w piątek 22.11 Wideo

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie oscylowała wokół 80 procent. We wschodniej połowie kraju odczujemy chłód, a w zachodniej - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne wszędzie będą neutralne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 22.11

Pogoda Warszawa

NOC: Pochmurno. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1007 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą do 6 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pochmurno z okresami słabym deszczem. Temperatura spadnie do 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1018 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1020 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno. Okresami będą pojawiać się słabe opady deszczu. Termometry wskażą minimalnie 6 st. C. Będzie wiał południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie do 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 8 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 998 hPa.

DZIEŃ: pochmurno, ale będą się pojawiały większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie około południa wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą minimalnie do 4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około północy wyniesie 990 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie około południa wzrośnie do 992 hPa.