Pogoda na jutro: zimna noc, w dzień słonecznie i do 7 stopni

Pogoda na czwartek

W nocy będzie na ogół pogodnie, jedynie początkowo na północy kraju pojawi się więcej chmur. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza w Małopolsce do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Czwartek zapowiada się na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie, choć chwilami może się chmurzyć. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1018 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1000 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 996 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Termometry pokażą -2 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy odnotujemy 1012 hPa.

DZIEŃ: przeważnie słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Na termometrach zobaczymy -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1011 hPa.

DZIEŃ: na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Południowo-zachodni wiatr wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.