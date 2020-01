Fabian przyniesie niebezpieczną pogodę. Silny wiatr, mróz i opady marznące - 03-01-2020 Nadchodzące dni za sprawą niżu Fabian przyniosą groźne zjawiska pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem. W kolejnych dniach zagrożeniem będą też silny mróz i marznące opady. czytaj dalej

Pogoda na sobotę

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami. Wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Miejscami przy temperaturze poniżej zera stopni opady mogą zamarzać, a na drogach zrobi się ślisko. W górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunków zachodnich.

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami w śnieg. Na drogach będzie ślisko. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, w strefie brzegowej do 80 km/h.

Wideo Pogoda w sobotę 4.01

Warunki biometeo

W całym kraju wilgotność powietrza w sobotę wyniesie około 90 procent. Wszędzie odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 4.01

Pogoda Trójmiasto

Pogoda na Trzech Króli. Będzie i pogodnie, i z opadami deszczu ze śniegiem - 03-01-2020 W najbliższych dniach będzie i mokro od opadów, i całkiem pogodnie. Miejscami powieje dość silny wiatr, w porywach może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 1010 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem, wieczorem możliwy jest też śnieg. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z przejaśnieniami, chwilami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy odnotujemy 991 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem może pojawić się śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda Poznań

Niedźwiedzie z Podkarpacia idą spać. "Większość zaszyła się w gawrach" - 03-01-2020 Niedźwiedzie na Podkarpaciu zapadają w sen zimowy. Drapieżniki wyczuły niską temperaturę, spadającą nocami do -15 stopni Celsjusza i postanowiły udać się do swoich gawr, czyli zimowych legowisk. czytaj dalej

NOC: pochmurno z opadami deszcz i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą 3 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem możliwy jest śnieg. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1006 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

DZIEŃ: na ogół pochmurno, poza tym wystąpią opady deszczu, okresami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno z przejaśnieniami i opady deszczu. Termometry pokażą 3 st. C. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1005 hPa.