Pogoda na wtorek

W nocy miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach na wysokości powyżej 800 metrów nad poziomem morza spadnie śnieg. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy o kierunku północno-zachodnim.

Na wtorek synoptycy prognozują na ogół pogodną aurę. Na Suwalszczyźnie wystąpią opady śnieg i deszczu ze śniegiem. Miejscami może pojawić się przelotny deszcz, a w górach śnieg. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie 60-70 procent. Wszędzie będzie odczuwalny chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 989 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą do 9 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda Warszawa

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pogodnie. Termometry pokażą minimalnie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.