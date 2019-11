Zimowa aura w Zakopanem i Bieszczadach - 30-11-2019 W nocy z piątku na sobotę w Zakopanem zaczął padać śnieg. Temperatura spadła do czterech stopni mrozu. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Opady śniegu

Niedziela zapowiada się na ogół pochmurno. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać 60 kilometrów na godzinę.

Nowy tydzień rozpocznie się pochmurną pogodą. Należy spodziewać się również opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiał umiarkowany, zachodni wiatr. Okresami w porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

We wtorek na Podkarpaciu synoptycy przewidują przelotne opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 0 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Miejscami poprószy

Środa upłynie ze śniegiem na Podlasiu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Będzie miał zachodni kierunek.

Czwartek okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach