Pogoda na pięć dni: chłód ze wschodu otrze się o Polskę

"Chłodne powietrze skrada się do nas" - 19-11-2019 W weekend z północnego wschodu napłynie do Polski zimne powietrze. - Ono jest na razie daleko na wschodzie kontynentu, dla nas przeznaczone jest to zimno dopiero na weekend - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem rozległego układu wyżowego z centrum ulokowanym nad północno-zachodnią Rosją. Z południowego wschodu nadal napływać będzie łagodne i ciepłe powietrze.

W środę na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na krańcach zachodnich możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile i rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Słabo popada w niektórych regionach

Czwartek zapowiada się pochmurno, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na południu, wschodzie i w centrum kraju prognozowane są słabe opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 12 st. C na południu. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie, choć okresami dość silnie. W porywach wiatr może osiągać do 50 km/h.

W piątek należy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na południu kraju wystąpią rozpogodzenia. Z kolei na północy pojawią się słabe opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego wschodu powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może być dość silny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Duża rozbieżność temperatury

Weekend rozpocznie się pochmurnym niebem, na którym pojawią się większe przejaśnienia. W sobotę mieszkańcy Pomorza powinni spodziewać się opadów deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Na wschodzie niewykluczony jest lekki mróz. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami jego porywy mogą być dość silnie.

Niedzielne niebo będzie pokryte małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które na północy kraju będzie wzrastać do dużego. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę