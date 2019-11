Pogoda na pięć dni: ciepło i wietrznie. W górach powieje halny

Silny wiatr na południu Polski. IMGW ostrzega - 16-11-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Według prognozy zagrożeń, wichury mogą powrócić w kolejnych dniach. czytaj dalej

Do 17 stopni

Niedziela będzie dość pogodna. Tylko na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego-wschodu. W górach synoptycy przewidują zjawiska fenowe. Na Kasprowym Wierchu wiatr będzie wiał z prędkością do 110 km/h, a na Śnieżce do 130 km/h.

Nowy tydzień rozpocznie się dość pogodnie. W poniedziałek tylko na zachodzie przewidywany jest przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 10 st. C na Pomorzu do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, w porywach do 45 km/h, południowo-wschodni wiatr. W górach wystąpią zjawiska fenowe. Na Śnieżce przewidywany jest wiatr do 100 km/h, na Kasprowym Wierchu do 105 km/h.

We wtorek będzie pogodnie. Termometry pokażą od 10 st. C na Pomorzu do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Popada deszcz

Środa pogodnie zapowiada się tylko na zachodzie. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z południa i południowego wschodu.

W czwartek przelotny deszcz popada na wschodzie. W pozostałej części kraju synoptycy przewidują pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Pomorzu do 12 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr. W Tatrach będzie wiał halny – na Kasprowym Wierchu o prędkości do 115 km/h.