Pogoda na pięć dni: czeka nas wietrzne i deszczowe zakończenie tygodnia

Marznące opady w części kraju. Alarmy IMGW - 03-12-2019 Pogoda w wielu miejscach kraju będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Obowiązuje również prognoza zagrożeń na środę. czytaj dalej

Będzie wzmagał się wiatr

W środę na Pomorzu i Mazurach popada deszcz, a na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu deszcz ze śniegiem. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie do 7 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-zachodni.

Czwartek w całym kraju przyniesie pogodną aurę. Temperatura wyniesie od 3 st. C na wschodzie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Piątek zapowiada się deszczowo na północy, w pozostałych regionach będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 70 km/h.

Prognoza na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Weekend z porywistym wiatrem

W sobotę w całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i silny, w porywach rozpędzi się do 80 km/h, południowo-zachodni.

Niedziela także okaże się deszczowa w całej Polsce, choć opady będą przelotne. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na zachodzie. Powieje dość silny i silny południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 80 km/h.

Prognoza na sobotę i niedzielę