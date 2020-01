Pogoda na pięć dni: deszcz i deszcz ze śniegiem, ale z każdym dniem cieplej

Intensywne opady śniegu. Żółte alarmy na południu Polski - 28-01-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. W kolejnych dniach zagrożeniem może być silny wiatr. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem potężnego układu niżowego znad Północnego Atlantyku i Skandynawii. Nad krajem przemieszczają się dwa fronty atmosferyczne z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu oraz mokrego śniegu. Opadom towarzyszyć będzie silniejszy, porywisty wiatr z południowego zachodu.

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu do 1-5 litrów na metr kwadratowy, w górach śniegu do 5 centymetrów. Na wschodzie i północy niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3 stopnie w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z zachodu i południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach możliwe porywy do 90-110 km/h.

Wietrzne dni

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. Na wschodzie popada mokry śnieg do 1-5 cm. Jedynie na Śląsku i w Małopolsce padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu wiać będzie umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, w górach do 80-100 km/h.

W piątek niebo będzie przysłonięte chmurami. Okresami prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie kraju deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na weekend

Weekend rozpocznie się pochmurnie. Synoptycy prognozują też opady deszczu i mżawki do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 8 st. C na wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a okresami dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

W niedzielę jest szansa na przejaśnienia. Okresami będzie też padać deszcz i mżawka do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na południowym zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę