Pogoda na pięć dni: deszczowo, ale do czasu

Tranzyt Merkurego. Oglądaj w tvnmeteo.pl - 11-11-2019 Trwa tranzyt Merkurego, czyli przejście pierwszej i najmniejszej planety Układu Słonecznego przed tarczą Słońca. Zjawisko jest widoczne częściowo w Polsce. Jego transmisję możecie oglądać w serwisie tvnmeteo.pl czytaj dalej

Do 16 stopni

Zapowiada się pochmurny wtorek, ale z przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich i zachodnich będzie na ogół bez opadów, w pozostałych regionach spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z południa.

W środę będzie pochmurno, wystąpią opady deszczu. W ciągu 12 godzin spadnie do 20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Na czwartek synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie. Na północy i zachodzie kraju popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogodna aura

Przed nami dość pogodny piątek. Termometry pokażą od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W sobotę będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, południowy, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)