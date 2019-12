Pogoda na pięć dni: do sylwestra miejscami mróz. Po Nowym Roku cieplej

Marznące opady i silny wiatr. IMGW wydał prognozę pogodowych zagrożeń - 28-12-2019 W kolejnych dniach pogoda przyniesie niebezpieczne zjawiska pogodowe. Zgodnie z prognozą zagrożeń, synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać alarmy przed opadami marznącymi i silnym wiatrem. czytaj dalej

Ostatnie dni starego roku

Niedziela okaże się pochmurna, choć możliwe są przejaśnienia. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce popada słaby śnieg. Przelotnie popada również w górach. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni.

W poniedziałek możemy spodziewać się pochmurnej aury. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę, powieje z zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

A jak w sylwestra?

W sylwestra zachmurzenie okaże się zmienne. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz. Będzie ślisko. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach osiągnie do 60 km/h.

Nowy Rok w całym kraju zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Co w kolejnych dniach?

W czwartek czeka nas pochmurna aura, choć możemy spodziewać się też przejaśnień. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami jego porywy osiągną do 60 km/h.