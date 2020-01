Pogoda na pięć dni: dużo chmur, deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg

Pogoda na dziś: w niektórych regionach deszczowo, w innych słonecznie - 25-01-2020 W sobotę pogoda podzieli Polskę. Na północy kraju będzie pochmurno i miejscami deszczowo, a mieszkańcy południa mogą liczyć na pogodną, a nawet bezchmurną aurę. Temperatura wyniesie maksymalnie 7 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem rozległego układu wyżowego znad Bałkanów. Z południowego zachodu napływa do nas umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie.

W niedzielę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W górach możemy spodziewać się słabych opadów śniegu do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na pięć dni

Początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie, choć możemy liczyć na przejaśnienia. W pasie od Mazur i Podlasia po Mazowsze i Ziemię Łódzką pojawią się słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Na zachodzie okresami stanie się dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnej aury. Pojawią się opady deszczu i mżawki, które będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Spadnie od 5 do 10 l/mkw. W górach prognozowane są opady śniegu do 5-10 centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Środa będzie pochmurna z przejaśnieniami. Niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem do 1-10 l/mkw., w górach - śniegu do 5-10 centymetrów. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Wideo Prognozowane opady w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Powieje silniejszy wiatr

Czwartek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na wschodzie i w górach ze śniegiem do 5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek