Pogoda na pięć dni: dużo chmur, miejscami deszcz. Na horyzoncie deszcz ze śniegiem

Uwaga na gęste mgły i marznące opady. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 25-11-2019 Pogoda na południu i miejscami na północy kraju będzie stwarzać zagrożenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Widzialność może być ograniczona do 50 metrów. Obowiązuje też prognoza zagrożeń, według której we wtorek mogą pojawić się marznące opady. czytaj dalej

Wtorek zapowiada się na ogół pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA IMGW

Pochmurno i deszczowo

Środa przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Po południu na zachodzie prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

W czwartek mieszkańcy wschodnich regionów powinni spodziewać się opadów deszczu. W pozostałej części Polski będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Silne porywy wiatru

Piątek będzie pogodny jedynie na Podkarpaciu. W pozostałych regionach spadnie deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami jego porywy mogą osiągać do 40-70 Kilometrów na godzinę.

Początek weekendu upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. W sobotę na południu i w centrum należy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu. Powieje z zachodu, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę