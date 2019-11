Pogoda na pięć dni: dwa potężne układy nad Polską. Aura podzieli kraj

Zalane domy i drogi. Powodzie we Włoszech - 20-11-2019 Gwałtowna pogoda we Włoszech nie odpuszcza. Ulewne deszcze nawiedziły regiony Liguria i Emilia-Romania. Spowodowały liczne podtopienia - zalane zostały domy i ulice. czytaj dalej

Wietrzny piątek

Polska pozostaje pomiędzy dwoma potężnymi układami barycznymi - wyżem znad Rosji i niżem znad Atlantyku. Z południowego wschodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze polarne, tylko nad wschodnią część kraju wciska się chłodniejsze powietrze polarno-kontynentalne ze wschodu.

W piątek czeka nas pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Na wybrzeżu możliwe są słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach powieje do 50-60 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach

Tylko 1 stopień

W sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiał południowo-wschodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Na niedzielę synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i w centrum pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 6 s. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Przelotny deszcz

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu kraju możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Wtorek upłynie z pochmurną pogodą. Pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach powieje do 50 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek