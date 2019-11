Pogoda na pięć dni: intensywny deszcz, a w górach sporo śniegu

IMGW ostrzega. Może mocno sypnąć śniegiem - 10-11-2019 W niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek zagrożeniem będą opady deszczu i śniegu. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części regionów południowej Polski. czytaj dalej

Śnieżnie w górach

Święto Niepodległości zapowiada się dość pogodnie, tylko na wschodzie spadnie przelotny deszcz - do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

We wtorek na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz wschodzie powinno być pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju popada deszcz do 10 l/mkw., a w Sudetach i Tatrach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na północy do 13 st. C na Rzeszowszczyźnie. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa w wielu regionach kraju przyniesie okresami dość intensywne opady deszczu - do 20 l/mkw. W Sudetach i Tatrach może sypnąć śnieg. Temperatura wyniesie od 7 st. na Pomorzu do 14 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Mniej deszczu

Czwartek będzie pogodny tylko na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach spodziewamy się opadów deszczu do 10 l/mkw. W Sudetach i Tatrach niewykluczone są opady śniegu. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni.

Piątek na ogół powinien być pogodny, choć na Pomorzu spadnie do 3 l/mkw. deszczu. Temperatura osiągnie od 10 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Prognoza pogody na czwartek i piątek