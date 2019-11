Pogoda na pięć dni: jeszcze chwila jesiennej słoty, później się rozpogodzi

To Skała Agaty, a nie Łysica jest najwyższym punktem Gór Świętokrzyskich - 20-11-2019 Do niedawna to zachodni wierzchołek Łysicy uchodził za najwyższy punkt Gór Świętokrzyskich. Naukowcom udało się ustalić, że wyższy od niego jest wierzchołek wschodni, nazywany Skałą Agaty. czytaj dalej

Miejscami przelotnie popada

W czwartek opady deszczu wystąpią głównie na południu i zachodzie kraju. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Na wschodzie w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Piątek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu. W porywach wiać będzie z prędkością do 70 km/h.

Przed nami pogodna sobota. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h, z południowego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Do 12 stopni

Zapowiada się pogodna niedziela. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Również w poniedziałek w całym kraju panować będzie pogodna aura. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek