Pogoda na pięć dni: na termometrach wiosna, za oknami deszcz i deszcz ze śniegiem

Uwaga na silny wiatr. Żółte alarmy IMGW w wielu regionach - 18-02-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może wiać z prędkością 80 kilometrów na godzinę.

W Karpatach spadnie śnieg

Zapowiada się pogodna środa na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Poza tym wystąpią opady deszczu, a w górach spadnie śnieg. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Czwartek upłynie pod znakiem opadów deszczu i deszczu ze śniegiem na wschodzie kraju. W Karpatach sypnie śniegiem. Poza tym synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

W piątek okresami pojawią się opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. W Karpatach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Weekend z opadami

Synoptycy prognozują pogodną sobotę na Podkarpaciu, w pozostałych regionach popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h, z południowego zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę