Pogoda na pięć dni: niedziela chłodna i wietrzna. Później więcej deszczu

Marznące opady i silny wiatr. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń - 23-11-2019 W części regionów kraju możliwe są marznące opady deszczu i silny wiatr. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że zamarzające opady deszczu mogą zagrażać nam w kolejnych dniach. czytaj dalej

Spadnie deszcz

W niedzielę na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie zmienne. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może powiać silniej.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

We wtorek mieszkańcy zachodnich stron kraju muszą spodziewać się opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalne od 3 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Do 12 stopni

Środa na północy i zachodzie przyniesie opady deszczu. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

W czwartek w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami jego porywy mogą przybierać na sile.

Prognoza pogody na środę i czwartek