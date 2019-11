Pogoda na pięć dni: ochłodzenie, spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg

"Właściwie ślizgaliśmy się po drodze". Śnieżyce w USA - 28-11-2019 Gwałtowna pogoda pokrzyżowała plany świąteczne milionom Amerykanów, którzy wracają do domów na Święto Dziękczynienia. Utrudnienia występują w ruchu samochodów, pociągów oraz samolotów. Miejscami spadło ponad 120 centymetrów śniegu. czytaj dalej

Jeszcze ciepło

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ układu niżowego znad Bałtyku. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie do nas chłodne powietrze polarne znad Oceanu Atlantyckiego.

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz, 5-10 litrów wody na metr kwadratowy deszczu. Po południu i wieczorem na Pomorzu oraz miejscami na zachodzie i w centrum kraju opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północnym zachodzie i w centrum kraju padać nie powinno. Poza tym wystąpią przelotne opady śniegu do 2-5 centymetrów. Termometry pokażą od 2 st. C miejscami na wschodzie, południu i w centrum kraju do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Chłodno

Niedziela w całej Polsce zapowiada się pochmurno, choć jest też szansa na przejaśnienia. Na północnym wschodzie kraju spodziewamy się opadów przelotnego śniegu do 1-2 centymetrów. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, po 3 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Deszcz i deszcz ze śniegiem

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju nie powinno padać. W pozostałych regionach może spaść do 1-2 centymetrów śniegu, na Śląsku popada deszcz ze śniegiem do 2 l/mkw. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny.

We wtorek będzie pochmurno, choć synoptycy na ten dzień zapowiadają też przejaśnienia. Na północy mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, po 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek