Pogoda na pięć dni: pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend

"Białe święta w naszym klimacie są rzadkością". Sprawdzamy, jak było w ostatnich latach - 04-12-2019 Bajkowe święta dla wielu z nas oznaczają białe święta. Ale poza górami, gdzie śniegu zazwyczaj nie brakuje, reszta Polski od dawna doznaje zawodu. Sprawdziliśmy, jak wyglądały święta w Polsce w ostatnich latach i czy w tym roku jest szansa na biały, bożonarodzeniowy krajobraz. czytaj dalej

Pochmurno i deszczowo

Zapowiada się pochmurny piątek na zachodzie i północy kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-65 kilometrów na godzinę.

Przed nami pochmurna sobota z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na południowym wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr zachodni i południowo-zachodni będzie umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 60 km/h, na Wybrzeżu do 70 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu, którego spadnie do 5-10 l/mkw. Jedynie na południowym wschodzie kraju nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Powieje silny wiatr

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie, ponadto okresami popada słaby deszcz lub mżawka o sumie do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada śnieg. Spadnie go do 2-5 centymetrów. Na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach może osiągnąć prędkość do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach