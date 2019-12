Pogoda na pięć dni: silny wiatr, weekend z przelotnymi opadami deszczu

"Białe święta w naszym klimacie są rzadkością". Sprawdzamy, jak było w ostatnich latach - 04-12-2019 Bajkowe święta dla wielu z nas oznaczają białe święta. Ale poza górami, gdzie śniegu zazwyczaj nie brakuje, reszta Polski od dawna doznaje zawodu. Sprawdziliśmy, jak wyglądały święta w Polsce w ostatnich latach i czy w tym roku jest szansa na biały, bożonarodzeniowy krajobraz. czytaj dalej

Do ośmiu stopni

W czwartek będzie przeważnie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą osiągać 60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pochmurny piątek z opadami deszczu w województwach północnych. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h.

Sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami, oprócz tego przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h, w strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Powieje silny wiatr

Niedziela upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu. Na niebie pojawią się chmury, ale też się przejaśni. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 80 km/h.

Synoptycy prognozują pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach powieje do 40-60 km/h. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach