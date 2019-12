Pogoda na pięć dni: śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, kilka stopni powyżej zera

Niż Mikołaj przyniósł śnieg. Wasze pogodowe relacje - 02-12-2019 Na północy kraju poprószył w poniedziałek śnieg. Zawdzięczamy to niżowi o imieniu Mikołaj, którego centrum ulokowane jest nad Laponią. Swoje relacje wysyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu wystąpią słabe opady śniegu do 1 centymetra, na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, na północy okresami dość silnie.

Pochmurno z opadami

Na środę synoptycy prognozują zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu. Na północnym wschodzie kraju popada słaby deszcz ze śniegiem o sumie do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, na północy i wschodzie okresami dość silnie.

Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na północnym wschodzie - dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Powieje silny wiatr

Zapowiada się pogodny piątek. Tylko na północnym zachodzie kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

W sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-15 l/mkw., przemieszczającymi się od północy w głąb kraju. Tylko na południowym wschodzie synoptycy nie prognozują opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 70-90 km/h. Na Wybrzeżu może rozpędzić do 100 km/h.

