Pogoda na pięć dni: sporo słońca, potem zmiana

W prognozach widać "silną wiosnę". O zimie na razie "możemy zapomnieć" - 24-01-2020 W najbliższych dniach nie należy spodziewać się zimowej aury. Temperatura rzadko kiedy będzie spadać poniżej zera stopni - powiedział prezenter pogody Tomasz Wasilewski w programie "Wstajesz i wiesz". czytaj dalej

Pogodna aura

Sobota upłynie pod znakiem słabych opadów deszczu lub mżawki na Kaszubach i północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Na poniedziałek synoptycy również prognozują pogodną aurę. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

W wielu regionach będzie padać

We wtorek okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni, w porywach powieje do 70 km/h.

Zapowiada się pochmurna środa z opadami deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę