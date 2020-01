Pogoda na pięć dni: styczniowy marzec. By zobaczyć zimę, trzeba dobrze poszukać

Smog w Krakowie i innych miastach. Jest źle i niezdrowo - 18-01-2020 Od sobotniego poranka w niektórych miastach Polski unosi się smog. W wielu częściach kraju jakość powietrza jest niezdrowa, a miejscami zła. czytaj dalej

W ciągu następnej doby front atmosferyczny przesunie się nad południowe i południowo-wschodnie dzielnice Polski. W ślad za frontem, od zachodu, rozbuduje się klin wysokiego ciśnienia.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Wojciech Raczyński, w kolejnych dniach nad Polską będzie dominować wyżowa pogoda.

W niedzielę na południu i południowym wschodzie możliwe są opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na pięć dni

Poniedziałek będzie pogodny w całym kraju. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Opady tylko lokalnie

Wtorek nie przyniesie większych zmian w pogodzie - w całym kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Środa również zapowiada się na ogół pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie synoptycy prognozują przelotne opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Może spaść śnieg

Czwartek przyniesie zmianę pogody na wschodzie - tam spodziewane są przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.