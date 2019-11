Pogoda na pięć dni: szykujmy się na opady śniegu. Miejscami intensywne

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Możliwe też zawieje śnieżne i oblodzenia - 29-11-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach możne wiać do 85 kilometrów na godzinę. W piątek mogą pojawić się też inne zimowe zagrożenia pogodowe - zawieje i oblodzenia. czytaj dalej

Może mocno sypać

W sobotę na wschodzie i w górach będzie przelotnie padał śnieg, a na południu deszcz ze śniegiem o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni, w porywach na wschodzie może rozpędzić się do 50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę śnieg pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Na poniedziałek synoptycy prognozują intensywne opady śniegu, a na zachodzie kraju deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach na wschodzie może wiać z prędkością 50 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Miejscami sypnie śnieg

Na wtorek synoptycy prognozują opady śniegu na wschodzie Polski. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

W środę na Suwalszczyźnie będzie padać deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze będziemy mogli liczyć na pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. W porywach we wschodnich regionach może rozpędzić się do 50 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę