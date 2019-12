Pogoda na pięć dni: w piątek ostatnie uderzenie ciepła. W Wigilię do sześciu stopni

Uwaga na mgły ograniczające widzialność - 19-12-2019 Nad polskimi miastami występują gęste mgły, które znacznie ograniczają widzialność. czytaj dalej

Możliwe nawet 16 stopni

W ciągu nadchodzącej doby Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego z centrum nad Atlantykiem. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W piątek w całym kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, po 14 st. C na Dolnym Śląsku, a lokalnie w obszarach podgórskich możliwe jest nawet 16 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90-120 km/h.

W sobotę będzie pochmurno, ale od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu bądź mżawki do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na wschodzie nie powinno padać. Zacznie robić się też chłodniej. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Żuławach i Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, na wschodzie okresami będzie dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady deszczu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Z każdym dniem chłodniej

Niedziela będzie pochmurna, choć możliwe są przejaśnienia. Na zachodzie nie powinno padać. W pozostałych regionach przewidywane są słabe opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 7 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Początek tygodnia będzie pochmurny, możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje z prędkością do 60 km/h.

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Pogoda na Wigilię

Wigilia zapowiada się pochmurnie. Miejscami prognozowane są słabe opady deszczu lub mżawki do 3 l/mkw., a na południowym wschodzie kraju - deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich. Jedynie na zachodzie powinien wiać z południa.

Pogoda na poniedziałek i wtorek