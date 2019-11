Pogoda na pięć dni: w weekend do 17 stopni, miejscami silniejszy wiatr

Niebezpiecznie silne porywy wiatru. Ostrzeżenia IMGW - 15-11-2019 Pogoda w niektórych regionach może być groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Obowiązują w południowej części Polski. czytaj dalej

Do 17 stopni w niedzielę

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Po południu na krańcach zachodnich popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

W niedzielę na krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 11 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z południowego wschodu i wschodu.

Poniedziałek upłynie z deszczem na zachodzie. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południa.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Deszcz tylko miejscami

We wtorek na Śląsku wystąpią opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Temperatura wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr, z południa.

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego.

Prognoza pogody na wtorek i środę