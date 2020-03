Pogoda na pięć dni: wiele deszczowych miejsc, ale nawet 12 stopni

Pierwsza taka zima na Litwie w historii pomiarów - 03-03-2020 Najwyższa średnia temperatura od rozpoczęcia pomiarów, rekordowo ciepły styczeń i zaledwie kilka dni ze śniegiem. Tak wyglądała do tej pory mijająca zima na Litwie. Najcieplejszą i najbardziej bezśnieżną zimę od 242 lat podsumowuje krajowa instytucja hydrometeorologiczna. czytaj dalej

Zapowiada się pochmurna środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W województwach północnych i wschodnich spadnie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy, powieje z zachodu.

Do 12 stopni

Synoptycy prognozują na ogół pogodną aurę w czwartek. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Czwartek będzie pochmurny z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z kierunków południowych.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Popada deszcz, miejscami dosypie śnieg

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej pogody i opadów deszczu na wschodzie kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego zachodu.

W niedzielę na wschodzie Polski będzie pochmurno z opadami deszczu, miejscami sypnie śniegiem. W pozostałej części kraju synoptycy prognozują pogodą aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 9 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami silniej.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę