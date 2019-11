Pogoda na pięć dni: wietrznie, ale ciepło jak na listopad

Śnieg w Teheranie. Zamknięte szkoły, paraliż komunikacyjny - 18-11-2019 Obfite opady śniegu w stolicy Iranu, Teheranie, sparaliżowały w weekend ruch drogowy. Wiele ulic było nieprzejezdnych. Z powodu trudnych warunków pogodowych zamknięto szkoły - poinformowały władze. czytaj dalej

Deszcz tylko lokalnie

We wtorek będzie na ogół pogodnie. Tylko na Pomorzu prognozowany jest przejściowo słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W górach wystąpią zjawiska fenowe. Na Śnieżce i Kasprowym Wierchu przewidywane są porywy wiatru o prędkości do 100 kilometrów na godzinę.

Środa zapowiada się pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek w przeważającej części kraju czeka nas pogodna aura. Jedynie na Suwalszczyźnie możliwe są słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 6 st. na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. W górach synoptycy przewidują zjawiska fenowe. Na Śnieżce i Kasprowym Wierchu będzie wiało w porywach do 120 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady deszczu w najbliższych dniach

Pogodne dni

Piątek będzie pogodny. Temperatura wyniesie od 6 st. na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h, z południowego wschodu.

Na sobotę również synoptycy zapowiadają pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 7 st. na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę