Pogoda na pięć dni: zajrzy do nas zimowa pogoda, miejscami sypnie śniegiem

Pogoda na dziś: okresami dość silny wiatr, do 11 stopni - 27-11-2019 W środę w niektórych regionach należy się spodziewać opadów deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 stopni Celsjusza. Okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile, a w górach osiągną do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Na horyzoncie widać ochłodzenie

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie i północy może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami osiągnie w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą przekraczać 70 km/h.

W piątek w całej Polsce możemy spodziewać się pochmurnej aury, możliwy jest przelotny deszcz. Spodziewane są jednak przejaśnienia. Temperatura wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni.

Sobota przyniesie zmianę pogody. W całej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, spodziewane są opady słabego śniegu. Zrobi się chłodniej, na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Na wschodzie zrobi się biało

Niedziela zapowiada się w całym kraju bardzo pogodnie, ale chłodno. Termometry pokażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Tydzień rozpocznie się śniegiem na wschodzie, a w pozostałych regionach kraju pochmurną aurą z możliwymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek