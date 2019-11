Pogoda na pięć dni: zimowa aura wkroczy do Polski. W weekend spadnie śnieg

Uwaga na pogodę. IMGW wydał alerty i prognozę zagrożeń - 26-11-2019 Gęste mgły w niektórych regionach kraju mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Miejscami widzialność może być ograniczona na odległość 50 metrów. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na środę. czytaj dalej

Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego znad Wysp Brytyjskich. Nad zachodnie krańce nasunie się front atmosferyczny. Z południowego zachodu napłynie cieplejsze i wilgotne powietrze polarne. Później dla całego kraju przewidywane jest ochłodzenie.

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na krańcach zachodnich pojawią się opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy. Powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę, w górach do 100 km/h.

Do 12 stopni

W czwartek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. We wschodnich regionach kraju oraz na Pomorzu, Kujawach i w północnej Wielkopolsce wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 12 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Małopolsce. Będzie wiał południowo-zachodni umiarkowany, okresami dość silny, wiatr - w porywach do 50-70 km/h.

Na piątek synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju będą postępować opady deszczu do 5-15 l/mkw. Na Pomorzu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie kraju dzień upłynie bez opadów. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Weekend ze śniegiem

W sobotę również zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie kraju synoptycy nie przewidują opadów, poza tym okresami pojawi się deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw i spadnie mokry śnieg do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiał północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju okresami będą pojawiały się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw oraz mokrego śniegu do 2-5 cm. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu oraz w centrum do 3 st. C na zachodzie. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany, okresami dość silny, wiatr. Na północy w porywach osiągnie do 60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady deszczu i śniegu w najbliższych dniach