Pogoda na pięć dni: zimowe opady, lokalnie mróz w ciągu dnia

Intensywne opady śniegu. Ostrzeżenia i prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 03-02-2020 Kolejne dni przyniosą niebezpieczne zjawiska w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na wtorek alarmy przed intensywnymi opadami śniegu w części kraju. Oprócz nich mogą pojawić się oblodzenia i ulewny deszcz. czytaj dalej

W prognozach śnieg

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, związanym z układami niżowymi rozciągającymi się od północno-zachodniej Rosji i Skandynawii, przez środkową Europę, po Bałkany. Obszar ten to potężna zatoka niżowa, w której przemieszcza się z północy na południe zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Masy te zaczną napływać również do Polski wypierając cieplejsze masy powietrza polarnego.

We wtorek w niemal całym kraju będzie pochmurno, choć na zachodzie możemy liczyć na przejaśnienia. Spadnie 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na południu do 20 l/mkw. Tutaj opady będą po południu przechodzić w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. W górach, szczególnie w Karpatach, możliwe są intensywne opady śniegu do 20, a nawet 50 centymetrów. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Opady śniegu i chłód

Środa przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na południu będzie duże z przelotnymi opadami śniegu do 1-5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północny, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągnąć do 50-70 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie. Padać nie będzie tylko na północnym zachodzie kraju, w pozostałych regionach możemy spodziewać się opadów śniegu do 3 centymetrów i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Pogoda na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Lekki mróz w ciągu dnia

Poranek w piątek na wschodzie może być mroźny - temperatura spadnie do -10 st. C. Poza tym zapowiada się na ogół pochmurny dzień, ale jest też szansa na przejaśnienia. W centrum i na południowym wschodzie kraju miejscami może poprószyć śnieg do 1-3 centymetrów. Temperatura wyniesie maksymalnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, po 4 st. C na Pomorzu. Powieje z kierunków północnych, słaby i umiarkowany wiatr.

Sobotni poranek na wschodzie kraju także może być mroźny, termometry pokażą -8 st. C. Później będzie pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.