Pogoda na pięć dni: znów będzie się działo. Deszcz, śnieg i wiatr

Sztorm i wysoki stan wody w Bałtyku. Alarmy hydrologiczne drugiego stopnia - 19-02-2020 Miejscami na północy kraju pogoda stwarza niebezpieczeństwo. Z uwagi na wysoki stan wody w Bałtyku obowiązują alarmy hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydane zostały ostrzeżenia przed sztormem. czytaj dalej

Porywisty wiatr

Synoptycy prognozują pogodny czwartek na Pomorzu i zachodzie kraju. Poza tym wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, odsuwającymi się na wschód. W Karpatach spadnie 1-5 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się tam do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach może wiać z prędkością 80-100 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu, a na wschodzie i południu - deszczu ze śniegiem (w wysokości 5-10 l/mkw.). W górach spadnie 5-10 cm śniegu. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, a w górach do 100 km/h.

Zapowiada się pochmurna sobota z przejaśnieniami. Tylko na południu nie będzie padać. W pozostałych regionach Polski pojawi się deszcz. Spadnie go 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie kraju. Wiatr południowo-zachodni, dość silny, w porywach powieje do 70-90 km/h. Na Wybrzeżu rozpędzi się do 100 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Deszczowa aura

W niedzielę będzie pochmurno i okresami wystąpią opady deszczu do 5-20 l/mkw., a na północnym wschodzie spodziewamy się deszczu ze śniegiem. W górach spadnie 10-20 cm śniegu. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-80 km/h, a w górach do 100 km/h.

Synoptycy prognozują, że poniedziałek będzie pogodny jedynie na północnym zachodzie kraju. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz ze śniegiem o sumie 1-5 l/mkw., a na Suwalszczyźnie i Podlasiu spadnie do 3 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na północnym wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatrw porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. W górach powieje do 100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek