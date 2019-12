Pogoda na sylwestra 2019. Miejscami śnieg, okresami silniejszy wiatr

Silny wiatr w części kraju. Alarmy i prognoza zagrożeń IMGW - 30-12-2019 W części kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Według prognozy zagrożeń w kolejnych dniach regionów z niebezpieczną pogodą może przybyć. czytaj dalej

Noc sylwestrowa zapowiada się pochmurno, ale pojawią się rozpogodzenia. Niewielkie opady śniegu, rzędu 1-2 centymetrów, będą towarzyszyć szampańskiej zabawie we wschodnich i południowo-wschodnich regionach. Po północy, czyli po wkroczeniu w Nowy Rok, opady zaczną stopniowo zanikać.

Temperatura minimalna sięgnie od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum, do 0 st. C na Wybrzeżu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Okresami wiatr będzie przybierał na sile. Na wschodzie w porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę. Po północy wiatr zacznie stopniowo słabnąć.

Pogoda na noc sylwestrową

Pogoda na sylwestra w Warszawie

Noc z wtorku na środę szczególnie obiecująco zapowiada się w Warszawie. Plac Bankowy po raz kolejny stanie się Stolicą Sylwestra, a podczas imprezy zorganizowanej przez urząd miasta i telewizję TVN wystąpią ulubione przez Polaków gwiazdy. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.

We wtorek nad Warszawą prognozowane jest przejście chłodnego frontu. Pod wieczór oraz w noc sylwestrową na niebie pojawi się sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Podczas świętowania w Warszawie nie będą potrzebne parasole. Wieczorem temperatura sięgnie 3 st. C, o północy 0 st. C, a nad ranem -1 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, który na ogół będzie słaby i umiarkowany, jednak okresami porywy mogą być dość silne i osiągać do 60 km/h.