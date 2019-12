Ostrzeżenia na południu kraju. W kolejnych dniach możliwy porywisty wiatr - 31-12-2019 Noc sylwestrowa w części kraju przyniesie groźne zjawiska pogodowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami. Z prognozy zagrożeń wynika, że kolejne dni mogą przynieść niebezpieczny wiatr. czytaj dalej

Noc sylwestrowa zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami. W Małopolsce i na Podkarpaciu przelotnie popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach możliwy jest słaby śnieg. Na Pomorzu Gdańskim i Warmii lokalnie zrobi się mgliście. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Pomorzu. Miejscami temperatura może spaść poniżej 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Na wschodzie mogą pojawić się porywy do 60 kilometrów na godzinę.

Noc sylwestrowa w Warszawie

Noc z wtorku na środę szczególnie obiecująco zapowiada się w Warszawie. Plac Bankowy po raz kolejny stanie się Stolicą Sylwestra, a podczas imprezy zorganizowanej przez urząd miasta i telewizję TVN wystąpią ulubione przez Polaków gwiazdy. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.

A co pogoda przyniesie w stolicy? Spodziewamy się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na noc sylwestrową

Jaki będzie pierwszy dzień nowego roku?

W Nowy Rok zachmurzenie będzie zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W strefie brzegowej mogą wystąpić porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Czym przywita nas Nowy Rok w Warszawie? Będzie pochmurno. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na Nowy Rok