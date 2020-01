Pogoda na Trzech Króli. Będzie i pogodnie, i z opadami deszczu ze śniegiem

Niedźwiedzie z Podkarpacia idą spać. "Większość zaszyła się w gawrach" - 03-01-2020 Niedźwiedzie na Podkarpaciu zapadają w sen zimowy. Drapieżniki wyczuły niską temperaturę, spadającą nocami do -15 stopni Celsjusza i postanowiły udać się do swoich gawr, czyli zimowych legowisk. czytaj dalej

Pogodnie, do 5 stopni

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, a miejscami w śnieg. Na drogach będzie ślisko. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. Okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, w strefie brzegowej do 80 km/h.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie. Po południu na Nizinie Szczecińskiej możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 s. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu.

Pogoda na Trzech Króli

Poniedziałek, czyli Święto Trzech Króli, upłynie pod znakiem deszczu i deszczu ze śniegiem na północy kraju. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pochmurno, miejscami popada

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami, na Podlasiu popada deszcz. Termometry pokażą od 1 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, a w strefie brzegowej do 80 km/h.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach