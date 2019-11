Pogoda na weekend: chwyci mróz, spadnie deszcz ze śniegiem. A co w kolejnych dniach?

Prognoza pogody na zimę 2019/2020 w Polsce - 22-11-2019 Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali prognozę pogody na zimę 2019/2020. Wynika z niej, że w grudniu temperatura będzie utrzymywać się powyżej normy, zaś styczeń i luty okażą się zimniejsze. Sprawdź, co pogoda szykuje na najbliższe miesiące. czytaj dalej

Pogoda na weekend

W sobotę na wschodzie pojawią się opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Opady mogą zamarzać, powodując gołoledź. W pozostałych regionach powinno być na ogół pogodnie. Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach na wschodzie osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, będzie południowo-wschodni.

Niedziela okaże się pogodna. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Tydzień rozpocznie się pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu może popadać deszcz. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

>>> SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY IMGW NA ZIMĘ

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek miejscami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Środa zapowiada się pogodnie tylko na na Podkarpaciu. W pozostałych regionach może popadać. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę