Pogoda na weekend: ciepło i w większości pogodnie, nawet do 17 stopni

"To, co nas czeka w najbliższych dniach, zdarza się w listopadzie rzadko" - 14-11-2019 Przed nami druga połowa listopada, ale oznak zimy na razie na horyzoncie nie widać. O tym, jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych dniach i tygodniach pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem rozległego układu niżowego z centrami ulokowanymi nad Włochami i Francją. Z południa i południowego wschodu napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

>>>CZYTAJ TAKŻE: PROGNOZA POGODY NA DRUGĄ POŁOWĘ LISTOPADA

W piątek na północy i wschodzie kraju będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu i mżawki do 1-3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami okaże się dość silny. W porywach na zachodzie osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Weekend rozpoczniemy pochmurną sobotą z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie, przez 15 stopni w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela zapowiada się pogodnie. Tylko na Pomorzu będzie pochmurno. Prognozowane są tam też słabe opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr wiać będzie z południowego wschodu i wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy zapowiadany jest tylko na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Zrobi się tam również pochmurno. W pozostałych regionach możemy cieszyć się pogodną aurą. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni Celsjusza na północy, przez 13 stopni w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Z południowego wschodu wiać będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Na wtorek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, które na południowym zachodzie kraju wzrastać będzie do dużego z opadami deszczu i mżawki do 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr wiać będzie z południowego zachodu.

Prognoza na poniedziałek i wtorek