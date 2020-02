Pogoda na weekend: porywisty wiatr i wiele deszczowych miejsc

Jaka będzie wiosna w Europie? Prognoza Amerykanów - 20-02-2020 Amerykańscy meteorolodzy przedstawili przewidywania dla Europy na nadchodzącą wiosnę. Sprawdź, co według ich wyliczeń szykuje nam pogoda. czytaj dalej

Sztorm na Bałtyku

W piątek na wschodzie i Podkarpaciu popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze Polski wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach na północy kraju rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku prognozuje się sztorm o sile ośmiu stopni w skali Beauforta.

Sobota upłynie pod znakiem opadów deszczu na północy kraju, a na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach synoptycy prognozują pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy od 4 st. na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje silny, południowo-zachodni wiatr. W porywach na północy osiągnie prędkość do 80 km/h. Na Bałtyku wystąpi sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta.

W niedzielę pojawią się okresowe opady deszczu, na Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, w porywach powieje do 60 km/h. Na Bałtyku prognozuje się sztorm o sile dziewięciu stopni w skali Beauforta.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Coraz cieplej

Zapowiada się pogodny poniedziałek. Tylko na Podkarpaciu wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 5 st. C na Podkarpaciu do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h.

Na wtorek synoptycy prognozują pogodną aurę na południu kraju. Poza tym przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach powieje do 45 km/h z południowego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach