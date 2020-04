Pogoda na Wielkanoc: pochmurne niże zagoszczą nad Polską

Epidemiolog o Wielkanocy. "Zobaczymy, jak Polacy zdadzą egzamin ze społecznej odpowiedzialności" - 07-04-2020 Ile czasu koronawirus zostanie z nami? Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce 4 marca. - Przebieg epidemii jest u nas wolniejszy, ale być może będzie dłuższy - mówiła we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 profesor Maria Gańczak, epidemiolog. czytaj dalej

Do 21 stopni w czwartek

Środa upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na północy kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, tylko na wschodzie kraju północno-zachodni wiatr.

W czwartek kraj znajdzie się w zasięgu chłodnych wirów niżowych znad północnej Skandynawii oraz Arktyki. Do kraju wkroczy słabo aktywny front chłodny, za nim napłynie z północnego zachodu chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Na czwartek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na Lubelszczyźnie i w Małopolsce do końca dnia nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Wybrzeżu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogodne piątek i sobota

W piątek i sobotę obejmie Polskę spokojny, pogodny układ wyżowy, a w chłodnym powietrzu, przy nocnych rozpogodzeniach, temperatura na wschodzie kraju spadnie miejscami do -5 stopni Celsjusza. Pogodę w okresie Świąt Wielkanocnych kształtować mają pochmurne układy niżowe znad Atlantyku i Skandynawii, stąd przelotne opady deszczu i ochłodzenie w Poniedziałek Wielkanocny.

Zapowiada się pogodny piątek. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Również sobota upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych, tylko na wschodzie nadciągnie z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

W Wielką Niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy, postępującymi od zachodu w głąb kraju. Jedynie na wschodzie Polski do końca dnia nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

W Poniedziałek Wielkanocny na południu, wschodzie i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., niewykluczone są także burze. Spodziewamy się od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h.