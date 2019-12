Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie

Nawet drugi stopień alarmów. IMGW ostrzega przed wiatrem - 20-12-2019 W piątek na południu kraju należy się spodziewać dużo silniejszych porywów wiatru. Przed niebezpieczeństwem ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązuje drugi i pierwszy stopień alertów. czytaj dalej

Przedświąteczny deszcz

W sobotę w zachodniej części kraju na ogół będzie pochmurno, możliwe są opady do ośmiu litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie zachmurzenie będzie zmienne, a na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni.

Niedziela powinna być pogodna na zachodzie, a na wschodzie może być pochmurnie. Możliwe są tam opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Warmii do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

Przedwigilijny poniedziałek okaże się pochmurny, miejscami mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Jaka pogoda na święta?

Wigilia zapowiada się pochmurnie, synoptycy nie wykluczają też opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni.

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia będzie pochmurny, możliwe są opady deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, a okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na wtorek i środę