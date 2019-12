Pogoda na Wigilię: mglisto i deszczowo, a w górach popada śnieg

Pogoda w Wigilię i święta. Sprawdź prognozę na pięć dni - 23-12-2019 W Boże Narodzenie w części kraju może spaść śnieg. Będą jednak też miejsca w Polsce, gdzie na białe Święta nie ma co liczyć - tam spadnie deszcz. Większe ochłodzenie przyjdzie w kolejnych dniach. czytaj dalej

W trakcie kolejnej doby na wschodzie Polski zalegać będzie zatoka niżowa z deszczowym frontem atmosferycznym. Tymczasem na zachodzie rozbuduje się klin wyżowy. Nasz kraj pozostanie pod wpływem chłodnego i wilgotnego powietrza polarnego morskiego, napływającego z północy.

W nocy w całym kraju będzie pochmurno. Na zachodzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze popada deszcz, a w górach - śnieg. Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 4 st. C na wschodzie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Pogoda na Wigilię

W Wigilię w wielu miejscach pojawi się deszcz, a w górach - śnieg. Zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Wideo Pogoda na Wigilię 23.12

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na wschodzie, przekroczy 90 procent, ale im dalej na zachód, tym będzie spadać poniżej tej wartości. Odczujemy chłód i wilgoć, a biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w Wigilię 24.12

Pogoda Warszawa

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 993 hektopaskali.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 997 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 997 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1005 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda Wrocław

NOC: pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry pokażą 995 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 998 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 4 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 978 hPa.

DZIEŃ: pochmurno z opadami deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, na barometrach po południu zobaczymy 984 hPa.