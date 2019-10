Pogoda na Wszystkich Świętych. Mamy wstępną prognozę

Jest amerykańska prognoza pogody na zimę dla Europy - 17-10-2019 Amerykanie przygotowali prognozę pogody na zimę 2019/2020 dla Europy. Wynika z niej, że w wielu miejscach mogą występować niebezpieczne sztormy, że nie zabraknie miejsc, w których będzie padał deszcz i że najzimniej będzie od Finlandii po Ukrainę. czytaj dalej

Temperatura na Wszystkich Świętych

Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, 1 listopada możemy spodziewać się przyjemnej jesiennej pogody. Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem nad wschodnią i środkową Europą. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na północy i zachodzie okresami duże. W świetle ostatnich materiałów prognostycznych deszczu z tych chmur ma nie być.

Noc z 31 października na 1 listopada ma być pogodna, ale i chłodna, szczególnie na wschodzie. Temperatura 1 listopada nad ranem wynieść ma od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Śląsku. Na całym wschodzie kraju możliwe są przymrozki do -2 st. C.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura może wzrosnąć do 7 st. C na Podlasiu, 13 st. C w centrum i 15 st. C w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni będzie na ogół słaby i umiarkowany, na południu okresami powieje dość silnie.

Prognoza pogody na noc 31.10/1.11

Prognoza pogody na 1 listopada

Wszystkich Świętych 2019: czy jest to dzień wolny od pracy i szkoły?

Wszystkich Świętych to dzień, w którym Kościół katolicki wspomina świętych - zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak i anonimowych. Święto ma wymiar powszechny, celebruje się je na całym świecie. Na dzień 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku. 2 listopada wierni Kościoła katolickiego obchodzą Zaduszki. Tego dnia modlą się za dusze zmarłych.

1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Tego dnia nie ma też zajęć w szkołach.