Pogoda na Wszystkich Świętych. Miejscami deszcz ze śniegiem

Mgła - jak powstaje? Co to jest? Czym się różni od zamglenia? - 24-10-2019 Mgła jest częstym elementem jesiennego krajobrazu. Warto wiedzieć, czym jest to zjawisko, jak powstaje oraz czym różni się od zamglenia. czytaj dalej

Noc z 31 października na 1 listopada okaże się dość pogodna, tylko na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, Warmii i Mazurach będzie pochmurno. Może tam popadać przelotny deszcz, możliwe są również opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie nad ranem od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez -1 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Dzień zapowiada się pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jedynie na północy i krańcach zachodnich wzrośnie ono do dużego. Na Pomorzu możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura po południu sięgnie maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.