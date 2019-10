Pogoda na Wszystkich Świętych: na ogół pogodnie, do 12 stopni

Od soboty czeka nas duża zmiana w pogodzie - 31-10-2019 Na Wszystkich Świętych synoptycy nie prognozują deszczu, jednak już w Zaduszki w wielu regionach może padać. Od soboty pogoda znacznie się zmieni. Zrobi się nieco cieplej, znikną nocne przymrozki, ale pojawi się więcej wilgoci. czytaj dalej

Wszystkich Świętych bez deszczu

W nocy mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W południowej, zachodniej i centralnej części kraju zrobi się mglisto - tutaj możemy spodziewać się ograniczenia widzialności do 100-300 metrów. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. W wielu miejscach chwyci mróz, temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny. W rejonie Wybrzeża okaże się słaby i umiarkowany, zachodni.

Dzień Wszystkich Świętych upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Padać jednak nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa.

Wideo Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 50 procent. Powyżej tej wartości wzrośnie na północnym wschodzie. W całym kraju odczujemy chłód, a biomet będzie korzystny.

Wideo Warunki biometeo w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Żółte alarmy w części kraju. IMGW zaleca ostrożność - 31-10-2019 W nocy z czwartku na piątek zagrożeniem na południu Polski będą mgły. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Z prognozy zagrożeń wynika, że niebezpiecznie zapowiadają się także kolejne dni. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1023 hektopaskali.

DZIEŃ: pogodnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z południa. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1018 hPa.

KRAKÓW

NOC: pogodnie. Chwyci mróz do -4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 997 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 991 hPa.

POZNAŃ

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do -2 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1014 hPa.

DZIEŃ: utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna osiągnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1006 hPa.

WARSZAWA

NOC: pogodnie, ale miejscami mglisto. Temperatura minimalna spadnie do -1 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy barometry pokażą 1013 hPa.

DZIEŃ: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1008 hPa.

WROCŁAW

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie -3 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1010 hPa.

DZIEŃ: słonecznie. Temperatura maksymalna wzrośnie do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1002 hPa.