Pogoda nie odpuszcza. Ostrzeżenia przed ulewami, możliwe podtopienia

W Polsce wciąż będzie dominować deszczowa aura. Miejscami opady mogą być bardzo intensywne i prowadzić do kolejnych podtopień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Niż, który od środy wędruje nad Polską, dzisiaj ulokuje się w centrum i na zachodzie kraju. Sprowadził on do nas dynamiczną aurę z dużą ilością opadów. W środę deszcz był tak intensywny, że wystarczyła chwila, aby całkowicie zalać drogę w Brzezinach w województwie łódzkim.

Pomimo ochłodzenia wciąż występują warunki do tworzenia się burz, które miejscami przynoszą jeszcze bardziej intensywne opady deszczu, a także grad.

Intensywne opady deszczu

- Do soboty, tylko w ciągu czterech dni, może spaść norma miesięczna opadów - zapowiadała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. Z tego względu możliwe są dalsze podtopienia.

Wysokie opady i burze przewiduje również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ze względu na wysoką sumę opadów wydano również alerty hydrologiczne dla południowych województw.

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

Województwo świętokrzyskie: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. IMGW prognozuje, że przez czas obowiązywania ostrzeżenia suma opadów może wynieść od 50 do 70 l/mkw., a lokalnie nawet do 90 l/mkw.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23 w czwartek.

Wideo Prognozowane opady na czwartek (Ventusky.com)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Województwo małopolskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym,

okresami silnym. Spodziewana wysokość opadów wynosi od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw.

Alert obowiązuje do godziny 5 w piątek.

Województwo podkarpackie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spadnie od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw.

Alert jest ważny do godziny 5 w piątek.

Województwo śląskie: prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów miejscami wyniesie od 30 l/mkw. do 50 l/mkw.

Alert jest ważny do godziny 18 w czwartek.

Województwo dolnośląskie - subregion wałbrzyski: na tym obszarze mogą wystąpić opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw.

Alert obowiązuje do godziny 18 w czwartek.

Województwo dolnośląskie - subregion wrocławski: ostrzeżenie dotyczy wystąpienia opadów

Alert jest ważny do godziny 18 w czwartek.

Alert jest ważny do godziny 18 w czwartek.

Województwo opolskie: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Przewidywana wysokość opadów wynosi od 25 l/mkw. do 40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 20 w czwartek.

Województwo łódzkie: IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Na terenie województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami, które wyniosą od 20 l/mkw. do 30 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady niewielkiego gradu.



Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 21 w czwartek.



Województwo lubelskie: na tym obszarze prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym. Przewiduje się opad w wysokości od 15 l/mkw. do 30 l/mkw. Miejscami, głównie w południowej części województwa, może spaść od 45 l/mkw. do 60 l/mkw. Okresami występować będą również burze, z porywami wiatru do 70 km/h.



Alert jest ważny do godziny 23 w czwartek.



Województwo wielkopolskie - subregion koniński i kalisko-leszczyński: w części województwa prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o umiarkowanym natężeniu. Spodziewana wysokość opadów wynosi od 20 l/mkw. do 35 l/mkw.



Ostrzeżenie jest ważne do godziny 11 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Województwo podkarpackie: w zlewniach Wisłoki, Sanu oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na skutek intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Lokalnie na mniejszych rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe.



Województwo małopolskie: na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływów Wisły z powodu intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.



Alert obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.



Województwo małopolskie: na obszarze zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływów Wisły z powodu intensywnych opadów deszczu wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.



Alert obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.

Województwo świętokrzyskie: w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, spowodowane intensywnymi opadami deszczu. Punktowo, zwłaszcza w górnych częściach zlewni, mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.

Województwo śląskie - zlewnia górnej Odry: ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na górnej Odrze możliwe są wzrosty stanów wody o około 100 cm.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 6 rano.

Województwo śląskie - zlewnia Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły : na terenie zlewni wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 21.

Opady deszczu o godzinie 7.30 (radar-opadow.pl)

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Województwo śląskie - zlewnia górnej Warty : na obszarze zlewni ze względu na prognozowane

Alert obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 8 rano.



Województwo opolskie: w rejonie dopływów Odry środkowej, ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, stan wody może dojść do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewniach lewostronnych dopływów Odry.

Ostrzeżenie obowiązuje do piątku do godziny 6 rano.



Województwo dolnośląskie: na terenie zlewni Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy i Bystrzycy wystąpią wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Alert obowiązuje do piątku do godziny 6 rano.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające



Alert meteorologiczny drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".



Alert hydrologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody".



Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.