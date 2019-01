Prognoza pogody na dziś: pochmurno, wietrznie. Miejscami sypnie śniegiem - 15-01-2019 W wielu regionach Polski wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie pięć stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w górach może osiągnąć nawet 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie groźnych zjawisk atmosferycznych. Mogą pojawić się intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne, opady marznące oraz silny wiatr.

Niebezpieczna będzie również sytuacja hydrologiczna. Na niektórych rzekach mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

SILNY WIATR

Przed zjawiskiem IMGW ostrzega województwo dolnośląskie (powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, legnicki, złotoryjski, jaworski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, a także w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy) - średnia prędkość wiatru ma osiągać 30-40 kilometrów na godzinę, a porywy do 80 km/h. Alert będzie ważny do godziny 20 we wtorek.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

W województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, złotoryjskim, jaworskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, na obszarze powyżej 600 metrów nad poziomem morza przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne. Spowoduje je zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h oraz okresowe opady śniegu. Ostrzeżenie będzie ważne do godz. 20 we wtorek.

Alerty przed tym zjawiskiem wydano również w województwie warmińsko-mazurskim (w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim, mrągowskim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim) oraz podlaskim (wyłączając powiaty: kolneński, łomżyński, Łomża, zambrowski, wysokomazowiecki i siemiatycki). Ostrzeżenia będą ważne do godz. 16 we wtorek. Zamieciom i zawiejom mają sprzyjać zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 60 km/h

oraz opady śniegu.

Na obszarze województw: śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz i gorlicki) i podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki) prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane przez wiatr o średniej prędkości 20-35 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Dodatkowo wystąpią też opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Alerty będą obowiązywać od godziny 10 we wtorek do godziny 8 w środę.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W dwóch województwach: śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki) i małopolskim (powiaty: suski, nowotarski i tatrzański) wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Mogą tam wystąpić opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy

śnieżnej od 20 do 30 cm, lokalnie do 35 cm. Alerty będą obowiązywać do godz. 7 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia synoptycy IMGW wydali w dwóch województwach: małopolskim (powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz i gorlicki) i podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski i bieszczadzki). Możliwe są tam opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm, lokalnie do 25 cm. Ostrzeżenia obowiązywać będą do godz. 8 w środę.

Mocno sypać może też w województwie podlaskim na terenie powiatów: grajewskiego, monieckiego, białostockiego, Białystok, bielskiego i hajnowskiego. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, co spowoduje przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm. Alert będzie ważny do godziny 16 we wtorek.

OPADY MARZNĄCE

IMGW ostrzega również przed słabymi opadami marznącego deszczu, powodującymi gołoledź. Alerty obowiązują w województwach:

- pomorskim (poza powiatami: słupskim, Słupsk, bytowskim, człuchowskim, chojnickim) i kujawsko-pomorskim (w powiatach: brodnickim i grudziądzkim), gdzie ostrzeżenia będą ważne od godziny 21 we wtorek do 9 rano w środę;

- warmińsko-mazurskim (wyjąwszy powiaty: gołdapski, olecki, ełcki, piski, giżycki, węgorzewski), w

którym alert będzie obowiązywał od godziny 23 we wtorek do 9 rano w środę;

- mazowieckim, gdzie ostrzeżenie będzie ważne od godziny 18 we wtorek do 9 rano w środę;

- lubelskim, na terenie którego alert ma obowiązywać między godziną 21 we wtorek a 9 rano w środę;

- świętokrzyskim, w którym ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 20 we wtorek do 9 rano w środę;

- łódzkim (wyłączając powiaty: łęczycki, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieluński, wieruszowski), gdzie ostrzeżenia będą ważne we wtorek od godziny 17 do 23;

- śląskim, gdzie alert ma obowiązywać między godziną 18 we wtorek a 4 w nocy w środę;

- małopolskim, w którym alert zacznie obowiązywać o godzinie 20 we wtorek i wygaśnie o 9 rano w środę;

- podkarpackim, gdzie ostrzeżenie będzie ważne w środę od północy do godziny 12.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych na Zalewie Szczecińskim. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 8 w środę.

Z powodu silnego wiatru z sektora północnego wzdłuż Wybrzeża nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Alert będzie ważny do godz. 14 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Alert będzie ważny do godziny 14 we wtorek.

Na terenieprognozuje się silny, północny wiatr. Wzdłuż wybrzeża nastąpi

Ze względu na wysokie napełnienie Bałtyku (we wtorek - 538 cm) i utrzymującymi się wysokimi poziomami morza przewiduje się na Żuławach i Zalewie Wiślanym wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. Alert wygaśnie o godzinie 20 we wtorek.



WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - Żuławy i Zalew Wiślany



IMGW przewiduje, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (we wtorek odnotowano 538 cm) i utrzymującymi się wysokim poziomem morza na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziom wody wzrośnie do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. Alert obowiązuje do godziny 20 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - dopływy Prosny



W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, w ciągu najbliższej doby na stacji wodowskazowej Dębe (Swędrnia), prognozuje się przekroczenia stanu ostrzegawczego. Stany okołoostrzegawcze mogą wystąpić na wodowskazie Kraszewice (Łużyca). Alert obowiązuje do godz. 12 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia (RCB)

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stan wody układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych - lecz poniżej stanów alarmowych.