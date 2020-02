Pogoda podzieli Polskę. Jednym da się we znaki, drugim dopisze

Cztery kleszcze na jednym źdźble trawy. Sezon już się zaczął, uważajcie - 28-02-2020 Ciepła zima i brak śniegu sprzyjają kleszczom. Warto uważać, wychodząc na spacery. Te pasożyty mogą przenosić groźne choroby, które mogą zagrażać nie tylko ludziom. czytaj dalej

Jeszcze trochę silnego wiatru

W sobotę na niebie wystąpią postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu ze śniegiem, które stopniowo będą przechodzić w deszcz. Na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie kraju dzień zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowy wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach w centrum rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę, a na Pomorzu do 60 km/h.

Niedziela przyniesie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południa, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na zachodzie w porywach osiągnie do 60 km/h.

W poniedziałek w przeważającej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Padać nie powinno jedynie na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Nawet 13 stopni

Wtorek mieszkańcom Suwalszczyzny przyniesie pogodną aurę. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Środa na zachodzie i południu przyniesie przelotne opady deszczu. Mieszkańcy pozostałych regionów będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)