Pogoda w kratkę, ale i powrót upałów

Deszcz w centrum Polski

Długi weekend rozpocznie się przeważnie słonecznie. Tylko na Nizinie Szczecińskiej, pod wieczór, spadnie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1002 hPa.

Piątek przyniesie zmienne zachmurzenie. W pasie dzielnic centralnych pojawią się przelotne opady deszczu i burze z opadem rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany.

W sobotę na Podkarpaciu spadnie przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Upały i burze

Na niedzielę przewiduje się na ogół pogodną aurę. Przelotny deszcz wystąpi tylko w zachodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W poniedziałek od Podlasia, przez centrum, po Śląsk będzie padać, a także grzmieć. W trakcie burz może spaść 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr może powiać w porywach z prędkością 60-80 km/h. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i zmiennie.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek