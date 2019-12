Pogoda w Wigilię i święta. Sprawdź prognozę na pięć dni

Intensywne opady deszczu i śniegu. Ostrzeżenia nawet drugiego stopnia - 23-12-2019 W poniedziałek w wielu regionach kraju pogoda jest i będzie niebezpieczna. Pojawią się intensywne opady deszczu i śniegu. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

A jakie będą Święta?

W Wigilię w wielu regionach możliwe są opady deszczu, a w górach - śniegu. Będzie mglisto. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pierwszy dzień Świąt upłynie na ogół pod znakiem deszczu, a na Podkarpaciu - deszczu ze śniegiem. W górach możliwe są opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Drugi dzień Świąt okaże się pochmurny. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu - śnieg. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr będzie północno-zachodni.

Pogoda na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Możliwy śnieg

W piątek pogodnie będzie tylko na zachodzie. W pozostałych regionach możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Miejscami tylko 0 stopni

Sobota okaże się pogodna tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na wschodzie do 3 st. C na Pomorzu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek i sobotę